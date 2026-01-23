Analista cree que cambios en materia energética deben acompañarse de una transición política

Este jueves 22 de enero fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en la Asamblea Nacional, que en resumidas cuentas es el marco legal que regula todo lo vinculado al área energética en el país.

Esto fue una iniciativa propuesta por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el objetivo de potenciar el sector. Sin embargo, el analista petrolero Willian Hernández cree que cualquier modificación en este ámbito debe acompañarse de una transición política para darle bases sólidas.

"Además tiene que ser una reforma integral, que responda a las necesidades del país y no a intereses particulares. Solo así se podrá construir un futuro sostenible y próspero para la nación", dijo Hernández, quien resaltó la necesidad de desvincular la industria de intereses políticos partidistas para darle cabida a profesionales capacitados.

Control

Willian Hernández explicó que la citada ley regula la exploración, producción, distribución y comercialización de hidrocarburos en el país, principalmente lo que tiene que ver con petróleo y gas natural.

Dijo que en el marco legal vigente destaca el hecho de que el Estado es propietario exclusivo de los recursos hidrocarburíferos, lo que significa que todas las actividades relacionadas con ellos deben estar bajo su control.

El analista acotó que también incluye el tema de los contratos y asociaciones que permite la colaboración entre el Estado y empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, así como el tema ambiental relacionado con esta área.

"Pero en la última década y media la Ley de Hidrocarburos ha sido objeto de múltiples reformas y ninguna ha brindado resultados notables. Su efectividad ha estado sujeta a factores políticos que afectan principalmente al país y no se ha visto mayor cambio", comentó.

Según indicó el experto en temas petroleros, también hay otros elementos como la corrupción y la falta de inversión extranjera que han perjudicado a la industria y por ende al país, razón por la que defiende su posición de apuntar a una transición política a la par o incluso antes de que se apruebe legalmente la reforma.

"La estabilidad y confianza es crucial. La incertidumbre en torno a la propiedad de los recursos y contratos ha desmotivado la inversión extranjera. Un cambio en ese sentido puede ser de mucho beneficio para que el sector energético contribuya al desarrollo social y económico en beneficio de todos los venezolanos", finalizó el también autor del libro Bitácora Energética.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo