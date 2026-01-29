AN reformó la Ley de Hidrocarburos para incentivar inversión extranjera

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en ese país.

Tras casi dos horas de debate, la AN dio el visto bueno a las modificaciones sustanciales de la ley, promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una reforma promovida por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Ahora, tras los cambios aprobados este jueves, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas", expresó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

El también jefe negociador del chavismo entregó el proyecto a la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), encabezada por su presidente, Héctor Obregón, uno de los invitados especiales a la sesión ordinaria, así como trabajadores de la industria y otras autoridades.

"Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento, solo cosas buenas para todas y para todos, debemos construir juntas y juntos, independientemente de cómo pensemos, la prosperidad de nuestra república", agregó Rodríguez.

Caracas / EFE