AN discutirá este lunes el Proyecto de Ley Orgánica de Minas

La Asamblea Nacional (AN) realizará este lunes, 9 de marzo, la primera discusión sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Minas.

A través de su canal de Telegram, el Parlamento venezolano publicó que la sesión ordinaria está pautada para las 5 de la tarde.

El Proyecto de Ley Orgánica de Minas entra en discusión tras la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien vino al país para buscar cooperación en dicho sector, reseñó CNN.

De acuerdo con el alto funcionario estadounidense, la presidenta (e) Delcy Rodríguez le dijo que garantizará la seguridad de las empresas mineras interesadas en invertir o regresar a Venezuela.

Caracas / Redacción web