AN difiere discusión de la nueva Ley de Minas para profundizar consultas

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela acordó este jueves, por segunda semana consecutiva, el diferimiento de la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas. Pese a haber avanzado en la aprobación de 55 de los 130 artículos que componen el texto legal, el cuerpo legislativo decidió postergar el debate final para ampliar el proceso de consulta ciudadana y técnica.

El diputado Orlando Camacho, integrante de la comisión técnica, solicitó el aplazamiento argumentando la necesidad de robustecer el instrumento jurídico. Según reportes de la agencia EFE y medios nacionales, la pausa busca integrar las propuestas de diversos sectores que participan activamente en los debates territoriales a nivel nacional.

Avances

Durante la sesión ordinaria, el Parlamento dio luz verde a artículos estratégicos que definen el nuevo modelo minero del país, entre los que destacan los siguientes:

Apertura a la inversión: Se aprobaron apartados que facultan al Ejecutivo para fomentar la inversión privada y extranjera, simplificando trámites burocráticos.

Se aprobaron apartados que facultan al Ejecutivo para fomentar la inversión privada y extranjera, simplificando trámites burocráticos. Control estatal: La normativa contempla la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, ente que fiscalizará el sector y administrará tributos y regalías.

La normativa contempla la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, ente que fiscalizará el sector y administrará tributos y regalías. Reservas estratégicas: El Estado se reserva la actividad primaria de minerales radiactivos y otorga al Banco Central de Venezuela (BCV) el derecho preferente en la compra de oro.

Contexto

Esta nueva ley busca sustituir la normativa vigente desde 1999. El proyecto ha generado un notable interés internacional, especialmente tras visitas recientes de inversionistas extranjeros interesados en el potencial del Arco Minero y otros yacimientos estratégicos.

De acuerdo con el sitio web oficial de la AN, el debate se retomará tras el periodo de receso de Semana Santa, con el objetivo de sancionar una ley que "garantice la soberanía minera y el desarrollo económico sostenible" de la nación bolivariana.

Caracas / Redacción Web