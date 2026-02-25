AN designó como fiscal general temporal al abogado Larry Daniel Devoe

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela designó este miércoles al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado, después de que Tarek William Saab presentara al Legislativo su renuncia al cargo.

"Nosotros queremos proponer para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel Devoe Márquez", señaló el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

Rodríguez indicó que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, así como dos diplomados en materia de derechos humanos.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

La designación temporal de Devoe se da luego de que Tarek William Saab enviara una carta a la junta directiva de la AN en la que renunciaba a su cargo como fiscal general, sin especificar los motivos.

Saab ahora ejercerá como defensor del pueblo de forma temporal, tras la renuncia de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una misiva que también envió al Parlamento.

Ambos funcionarios estarán al frente de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo mientras la Asamblea Nacional hace el proceso de selección definitiva.

Estas renuncias y cambios en estas instituciones se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

Sin embargo, la presidenta encargada pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma "expedita" aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.

Caracas / EFE