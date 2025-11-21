AN autoriza prorrogar por 15 años operación de dos petroleras ruso-venezolanas

La Asamblea Nacional de Venezuela autorizó prorrogar por 15 años, de 2026 hasta el 2041, la operación de dos empresas petroleras mixtas ruso-venezolanas, informó este viernes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La medida en favor de las compañías Boquerón y Petroperijá "permitirá desarrollar importantes volúmenes de producción de los hidrocarburos", que, según la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, ha "mostrado una notoria recuperación" a pesar de lo que califica como "bloqueo económico y de las injustas sanciones impuestas".

Boquerón prevé alcanzar "una producción de 23 millones de barriles netos de crudo y una producción de 269.000 millones de pies cúbicos de gas asociado, con una inversión que supera los 324 millones de dólares", indica esa instancia legislativa.

En cuanto a Petroperijá, el grupo parlamentario señala que tiene como meta "extraer 68 millones de barriles netos de crudo y más de 28.000 millones de pies cúbicos de gas asociado", con una inversión "por encima de los 292 millones de dólares".

La comisión de la AN considera que estas inversiones demuestran "la voluntad de las empresas internacionales en seguir confiando y depositando su capital" en Venezuela.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, agradeció a la AN por aprobar la prórroga y señaló que ambas empresas mixtas están "constituidas bajo la alianza estratégica energética entre Venezuela y Rusia".

El pasado 12 de noviembre entró en vigor un Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela tras su promulgación por parte de los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro, respectivamente, según informó entonces el Portal de Información Legal del Estado ruso.

Moscú expresó recientemente su "firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional" en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar de este país cerca de la nación suramericana.

Caracas / EFE