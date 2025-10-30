jueves
, 30 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Amnistía Internacional denuncia que su activista y gerente en Venezuela, Manuel Finol, fue retenido en Maiquetía

octubre 30, 2025
Finol fue retenido mientras se disponía a viajar desde Maiquetía / Foto: Cortesía

El movimiento Amnistía Internacional (AI) reportó la mañana de este jueves que el defensor de derechos humanos venezolano Manuel Finol fue retenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el Aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

A través de su cuenta de X, AI indicó que el organismo de seguridad le dijo a su gerente en Venezuela que sería sometido a revisiones de celular y "a un traslado".

Supuestamente, Finol se disponía a viajar; sin embargo, Amnistía Internacional no ofreció mayores detalles sobre su destino.

La organización calificó la retención como "arbitraria" y exigió la liberación "inmediata e incondicional" del activista.

Caracas / Redacción web

