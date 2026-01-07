América se une: Un concurso de maravillas naturales

El proyecto 7 Maravillas Naturales de América sigue activo en 2026 con postulaciones en línea para su concurso global, una vitrina que invita a todo el continente a nominar y votar por aquellos destinos que consideran verdaderos tesoros naturales.

Según una nota de prensa, en un escenario donde el ecoturismo se afianza como motor económico y social, la iniciativa impulsa empleos verdes en comunidades rurales, promueve el desarrollo sostenible y fortalece la conservación ambiental.

Con participación de 39 países y más de 40.400 ciudades, su responsable, Diego Reina Anduze, resalta que estas cifras evidencian el impacto y la relevancia del proyecto, que da voz y visibilidad a quienes desean mostrar y proteger sus paisajes. Oficinas de turismo, gobiernos locales, empresas de viajes y profesionales del sector están invitados a postular gratuitamente sus sitios naturales a través de la plataforma digital.

Sitio web

La organización abrió su web oficial https://7maravillas.org/, donde ministerios de turismo, alcaldías y ciudadanos pueden subir fotos y videos de sus maravillas naturales. La selección final combinará el voto popular digital con la evaluación de un panel de expertos en sostenibilidad, también gestionada vía la misma plataforma.

El #Team7 lo integra un grupo de especialistas —periodistas, biólogos, fotógrafos e influencers de viajes— que recorre los 39 países participantes para documentar las historias de los guardianes locales y los paisajes más emblemáticos, poniendo en primer plano la biodiversidad y el papel de las comunidades que la protegen.

Más allá del reconocimiento turístico, el proyecto impulsa un modelo de desarrollo local sostenible mediante la formación de Guías de Naturaleza Certificados y Gestores de Destino Digital, creando oportunidades para que jóvenes rurales se profesionalicen en idiomas, primeros auxilios, biología, redes sociales, reservas y promoción en línea. Esto contribuye a consolidar economías locales responsables, ligadas al turismo, la conservación y la innovación digital.

Muchos de los lugares postulados, además de su belleza escénica, destacan como escenarios para deportes de naturaleza y aventura, posicionando a América como un destino de referencia para el ecoturismo, las actividades al aire libre y el turismo de bienestar.

Puerto La Cruz / Redacción Web