Alianza de medios registra 2.562 menores de edad afectados por sismos del 24 de junio

Una investigación conjunta realizada por La Vida de Nos, Monitor de Víctimas y Tal Cual, con el apoyo de Cecodap, determinó la existencia de 2.562 niños, niñas y adolescentes identificados de forma única tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

La recopilación de los datos se efectuó a través del procesamiento de registros provenientes de 14 plataformas ciudadanas y de la página oficial Localiza Pacientes. El análisis inicial sumó 4.426 ingresos, compuestos por 3.765 reportes de las herramientas de la sociedad civil y 661 de la plataforma del Estado. Posterior a la revisión individual, se descartaron 1.865 duplicados, equivalentes al 42% del total capturado.

De la cifra neta de menores afectados, el reporte de la alianza indica que 2.143 personas, que representan el 83,65%, han sido localizadas. Por el contrario, 402 individuos, correspondientes al 15,69%, permanecen sin localizar, mientras que de 17 casos, el 0,66%, no se dispone de información sobre su estatus.

Respecto a la distribución por edades, los adolescentes de entre 10 y 19 años constituyen la franja con mayor cantidad de registros, alcanzando los 1.388 casos, lo que equivale al 58,18%. Los niños de entre 0 y 9 años suman 987 registros, representando el 38,52%. Dentro de este último grupo, se constatan 453 infantes con edades comprendidas entre los 0 y los 5 años. Asimismo, existen 187 personas de las cuales no se pudo determinar la edad. El desglose anual detalla que el volumen más alto de casos se concentra en la edad de 15 años con 231 reportes, seguida por la edad de 10 años con 188 casos, además de contabilizarse 12 menores de un año.

El informe de los medios clasifica la situación actual de la población registrada según los términos empleados por las plataformas de búsqueda. El desglose ubica a 1.209 personas en hospitales, 663 bajo la condición de hallado, 359 sin información, 161 en albergues, 83 reportadas como desaparecidas, 31 en proceso de búsqueda de reunificación, 26 en la categoría de otro, 16 fallecidas, 8 sin identificar, 5 en resguardo y 1 bajo el estatus de reunificado.

Las organizaciones encargadas del estudio señalaron que variables como el sexo y la procedencia exacta de la totalidad de las víctimas no pudieron ser precisadas debido a la ausencia de estos campos en múltiples plataformas o a omisiones en los reportes originales. De igual manera, se hace constar que el monitoreo realizado por Cecodap durante los primeros nueve días posteriores al evento no arrojó datos oficiales por parte del Estado que permitieran cuantificar el impacto total en la población infantil.

Redacción web