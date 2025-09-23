El fotógrafo y locutor Alfredo Ramírez regresa a la radio con "Punto de Partida" , una propuesta cargada de variedad y buena música que será transmitida a partir de este 1 de octubre por La Romántica 98.9 FM.

Dicho programa será un espacio para llevar a los oyentes, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, historias inspiradoras, reflexiones, consejos prácticos y buena vibra.

Con una amplia trayectoria de más de 20 años en medios y en el mundo de la fotografía, Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más destacadas en el estado Anzoátegui a nivel de comunicación y relaciones públicas.

Lechería / Redacción web