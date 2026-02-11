Alcaldías de Cumaná y Carúpano activan sus planes de seguridad para el Carnaval 2026

Las alcaldías de Carúpano y Cumaná, en el estado Sucre, informaron sobre las regulaciones de seguridad que estarán vigentes durante las festividades de Carnaval.

En el caso de Bermúdez, donde se celebra la edición 61 del Carnaval Turístico Internacional de Carúpano, se anunciaron medidas como la prohibición de la venta y uso del spray o aerosol conocido como "tángana", la regulación del tránsito de motocicletas con un horario especial, la prohibición de motorizados conduciendo unidades bajo ingesta de bebidas alcohólicas.

Además, la retención de padres o representantes por parte de las autoridades que extravíen a sus hijos. Todo esto con la intención de poner en práctica medidas preventivas, que generen mayor seguridad y un sano disfrute.

Arranque

En Cumaná, desde el gobierno municipal se anunció que trabajarán en articulación con las fuerzas militares y policiales, así como organismos de seguridad ciudadana, a fin de unificar las orientaciones operativas para el resguardo de los espacios turísticos de la zona.

En la capital de la entidad, desde este viernes arrancan los desfiles escolares y el sábado se realizará la elección de las reinas de la festividad, mientras que en Carúpano, la elección de las soberanas se llevará a cabo este viernes 13 en el parque Rafael Montaño.

Sucre / Corresponsalía Carúpano