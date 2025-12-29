Alcaldía realizará cena de fin de año en el Paseo de la Cruz y el Mar

En horas de la mañana de este lunes 29 de diciembre, el alcalde del municipio Sotillo, Jesús Marcano, anunció que realizarán una cena especial para recibir el año nuevo 2026 en el Paseo de la Cruz y el Mar.

La actividad, que iniciará a las 7:00 de la noche del 31/12, será amenizada por artistas locales y regionales de Anzoátegui, detalló el mandatario.

Marcano estima que en esta primera cena de fin de año se sumen al menos 500 personas.

"Para estar encerrado en la casa, creemos que esta es una gran oportunidad de recibir el año con música en vivo. Estaremos allí con mucha alegría y entusiasmo, será un cierre de año donde ha triunfado la paz gracias al Dios Padre Todopoderoso y a nuestro presidente Nicolás Maduro", aseguró.

El alcalde indicó que habilitarán varias mesas para que los asistentes puedan compartir con sus familiares mientras esperan el esperado "cañonazo".

Carnaval

El mandatario local informó que el próximo 3 de enero se llevará a cabo el "Grito de Carnaval" del municipio Sotillo a partir de las 5:00 de la tarde en las inmediaciones del antiguo Paseo Colón.

Hizo énfasis en que la temporada carnestolenda será celebrada este año desde el punto de vista cultural a fin de regresar la identidad de estas fiestas en Puerto La Cruz.

"También estaremos haciendo una actividad recreativa todos los domingos para que la familia venga al Paseo de la Cruz y el Mar, ya que este es un espacio referente en el oriente del país", acotó.

Además, la autoridad de la ciudad porteña anunció que el 6 de enero reinaugurarán la plaza Gral. Juan Antonio Sotillo, ubicada en Chuparín.

Movilización

Al ser consultado sobre la cantidad de personas que han ingresado por el terminal terrestre en la temporada navideña hasta ahora, el alcalde de Sotillo expresó que prefiere que culmine el asueto para dar a conocer un balance global.

"Lo que sí te puedo decir es que vamos bien. Me fui a inspeccionar las islas y el porcentaje de incremento (de visitantes) debe estar cercano al 30%, pero lo más interesante es que vemos gente de Acarigua, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, San Félix, Cumaná y Maturín, es decir, que ya hay un renacer del turismo en Puerto La Cruz. Hace cuatro meses salían del muelle del paseo apenas 700 personas al mes, hoy estamos por encima de las 3.500 al mes. Entonces quiere decir que se han generado las condiciones necesarias para atraer al turista", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez