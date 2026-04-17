Alcaldía de Guanta inicia labores de limpieza en la quebrada La Culebra

La Alcaldía del municipio Guanta dio inicio a las labores de limpieza de la quebrada La Culebra, este viernes 17 de abril, en el marco del Plan Ciudad Limpia para sanear espacios públicos y prevenir posibles inundaciones durante la temporada de lluvias.

El alcalde Yinder Saldivia informó que, en este caso, se contempla la intervención de un tramo de 6.4 kilómetros, que abarca desde la desembocadura del arroyo hasta la altura de los 7 pisos. Este esfuerzo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los habitantes cercanos al afluente, al mismo tiempo que se mitigan los riesgos de contaminación y desbordamientos.

Para llevar a cabo esta tarea, se ha dispuesto de maquinaria pesada para remover sedimentos y desechos de gran tamaño, así como la incorporación de 140 personas provenientes de las 7 comunas del municipio.

Además, se les ha dotado de implementos de trabajo, como motosierras, rastrillos, palas, guantes, botas y chalecos de seguridad.

El alcalde Saldivia destacó que estas labores son parte de un cronograma de mantenimiento preventivo que ya se venía ejecutando en la ciudad, y reafirmó el compromiso de seguir trabajando sin descanso para garantizar una ciudad más limpia, segura y ordenada para los guanteños.

Guanta / Redacción Web