Alcaldía de Cumaná inició retiro de publicidad no autorizada

La alcaldía del municipio Sucre, a través del Servicio Autónomo Municipal de Infraestructura, Obras y Servicios (Saminfra), inició un operativo para retirar publicidad no autorizada instalada en postes y tendido eléctrico de esa ciudad, capital del estado Sucre.

Las labores comenzaron el pasado martes 12 de mayo en la avenida Nueva Toledo, como parte de un cronograma que contempla recorrer distintas vías de la capital sucrense.

Buscan recuperar espacios públicos

Según la información ofrecida por la municipalidad, el objetivo de este plan es recuperar los espacios públicos y mejorar la visibilidad urbana en las avenidas más transitadas de la ciudad.

Asimismo, detallaron que las cuadrillas continuarán desplegadas en diferentes sectores para remover pancartas, avisos y material publicitario colocado de manera irregular sobre estructuras eléctricas.

La institución indicó que estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento y ordenamiento impulsadas en distintos puntos de Cumaná.

Cumaná / Lino Castañeda