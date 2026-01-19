Alcalde Manuel Ferreira firmó el Decreto N° 002/2026 para promover al municipio como Hub Energético de Venezuela (+Fotos)

El alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira, firmó este lunes el Decreto N° 002/2026 para promover al territorio como Hub Energético de Venezuela, durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación en las instalaciones del hotel Eurobuilding.

Acompañado de representantes de su gabinete y concejales, Ferreira manifestó que la intención es aprovechar la ubicación estratégica de la ciudad, la infraestructura, seguridad, servicios y todas las bondades para que se convierta en un ente promotor, anfitrión y de acompañamiento para el apalancamiento de inversiones nacionales y extranjeras en materia energética, alineadas con el nuevo escenario que se vive en el país.

Indicó que este territorio no sólo ofrece espacios físicos funcionales como oficinas, viviendas, hoteles y comercios para la ubicación de las sedes administrativas de las empresas tanto existentes, como a las nuevas que se van a radicar en la nación, sino también para acoger a las familias de los expatriados.

"Nuestro municipio está responsablemente preparado para apoyar, recibir, hospedar y dar todo tipo de facilidades administrativas tributarias, que es un punto de vista importantísimo, funcionales a las corporaciones petroleras y de servicios que se instalen y administren en nuestra ciudad", expresó.

Detalles

Como parte del artículo 1 del decreto, Ferreira explicó que se declara al municipio como ente promotor, anfitrión y de acompañamiento a todo lo referente al apalancamiento de las inversiones nacionales y extranjeras en materia energética por ser la ciudad, el escenario ideal para recibir las corporaciones petroleras internacionales otorgándoles la seguridad, estabilidad jurídica y económica en virtud de disponer de las infraestructuras sólidas en el área logística, conectividad, seguridad social, seguridad personal, hospedaje, ocupación digna y alta calidad de vida.

Así como incentivos fiscales, simplificación de trámites administrativos para la instalación y funcionamiento dentro del marco regulatorio claro y favorable que facilite las operaciones, ofreciendo servicios como excepciones de impuestos.

Comentó que en el artículo 2 se ordena a la Dirección de Administración Tributaria, a Consultoría Jurídica del despacho del alcalde y se exhorta a la sindicatura municipal a realizar un trabajo conjunto en la elaboración del anteproyecto de Ordenanza para el Establecimiento del Régimen Tributario Especial, a los fines de beneficiar y dar seguridad jurídica a las corporaciones energéticas nacionales e internacionales y otros contribuyentes del municipio que presten servicio en relación a este decreto, en un plazo no mayor y perentorio de 30 días continuos.

Dijo que en el artículo 3 se ordena además, la creación de una comisionaduría municipal encargada de la atención a las inversiones extranjeras, la cual tendrá la obligación de prestar apoyo y asesoría técnica, jurídica, tributaria y administrativa a los representantes de las corporaciones petroleras nacionales e internacionales y empresas de servicios especializadas.

Ferreira le entregó el decreto al presidente del Concejo Municipal, Freddy Palomo, para los efectos de su publicación oficial.

Urbaneja / Elisa Gómez