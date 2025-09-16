Alcalde Figueroa anunció incorporación de vehículos a la flota de servicios públicos de Cumaná

El alcalde de Cumaná, en el estado Sucre, Pedro Figueroa, anunció la repotenciación de la flota de servicios públicos, con la incorporación de nuevas unidades de saneamiento.

Los anuncios fueron hechos por el mandatario local, durante un encuentro con trabajadores públicos del municipio Sucre.

Entre los nuevos vehículos se encuentran unidades compactadoras y automotores destinados a la recolección de desechos sólidos en Cumaná.

Compactador adquirido

Figueroa resaltó la compra de un camión compactador, una retroexcavadora y tres motos de tipo carguero, con el objetivo de servir al aseo de los espacios públicos de Cumaná.

Asimismo, señaló que próximamente serán ingresadas a la red de aseo urbano tres nuevas motocicletas cargueras, en adición a las que ya existen en la flota municipal.

Además, el alcalde recalcó los avances de la última semana en materia de servicios públicos y atención social a las comunidades del municipio Sucre, que se han realizado en conjunción con la gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, y bajo los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la entidad sucrense.

Riquezas

Durante el encuentro, el alcalde se refirió a la situación con los Estados Unidos, al resaltar que la política de Venezuela es la paz, que busca consolidar. “Hay algunos que están enamorados de nuestro petróleo, lo necesitan, lo ansían, están enamorados de nuestro oro, de nuestros minerales, de nuestras aguas”. Esta situación, resaltó, es lo que impulsa la escalada de acciones contra el país.

Aclaró que no se trata de propaganda, sino que se busca que el pueblo “tenga conocimientos mínimos para defenderse y defender esta patria”, de allí la convocatoria a la milicia.

Figueroa dijo que esa es la razón del llamamiento a formarse y a estar alertas, ante las amenazas de los Estados Unidos.

Sucre/ Corresponsalía