Alcalde del municipio Mejía en Sucre juramentó al equipo que lo acompañará en su gestión

El alcalde del municipio Mejía, en el estado Sucre, Euclides Colón Flores, juramentó su Gabinete de Gobierno para el año fiscal 2026. El nuevo Gabinete de Gobierno tendrá la misión dar continuidad a la gestión municipal.

También fue juramentada la abogada Dorelis Rivas Vera como nueva síndica municipal de Mejía, a través de decreto emitido por la Cámara Municipal.

Resaltan las designaciones de Wendoly Pico, como directora municipal de Protección Civil; José Abraham Palma, como jefe de Servicios Generales en el Eje Montañoso; y Carmen Muñoz, como registradora civil de Mejía.

El Instituto Municipal de Deportes Mejía (Imdeme) será presidido por Vianney Rodríguez y como vicepresidente estará el atleta David Cedeño. En cuanto al Instituto Municipal de la Salud Mejía (Imasum) se conoció que seguirá presidido por Amarilis Serrano. Ana Dilia González fue designada como vicepresidente.

Euclides Colón Flores, alcalde de Mejía, llamó a su equipo a seguir haciendo un buen trabajo para continuar sacando adelante al municipio.

Sucre / Corresponsalía