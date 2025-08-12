Alcalde de Mejía anunció acciones para atender afectaciones causadas por las lluvias

El alcalde del municipio Mejía, en el estado Sucre, Euclides Colón, informó que iniciaron las acciones para atender las zonas afectadas por las fuertes lluvias acaecidas este lunes en el territorio, y que causaron la anegación y pérdida de enseres en cinco viviendas del eje montañoso del municipio, específicamente en Las Vegas de Caratal.

Dijo que se encuentran al tanto de la caída del tramo vial que comunica los municipios Mejía y Montes, producto de las fuertes precipitaciones y la crecida de varios ríos de la zona.

Labor

Colón inspeccionó en conjunto con la Dirección municipal de Protección Civil (PC) y la Dirección de Ingeniería, las desembocaduras de los ríos Tarabacoa y Cachamaure.

“Estamos iniciando las inspecciones de los espacios afectados para iniciar las labores de rehabilitación de los mismos. Además, un equipo amplio se encuentra en la zona del Eje Montañoso, específicamente en Las Vegas de Caratal, donde hubo afectaciones en cinco viviendas, con sólo pérdidas de enseres”, dijo el Alcalde.

Sucre / Corresponsalía Carúpano