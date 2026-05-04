Alcalde de Maneiro solicita a Delcy Rodríguez sustituir la tubería submarina para acabar con la crisis del agua en Nueva Esparta

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, fijó una postura clara respecto a la crisis de servicios que atraviesa la región insular, señalando que la única solución real para el desabastecimiento es la sustitución total de la tubería submarina.

En el marco de las fiestas del Cristo del Buen Viaje, el mandatario enfatizó que Nueva Esparta no puede continuar bajo un sistema de suministro precario que limita el desarrollo de sus ciudadanos.

"Le pido respetuosamente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que se aboque a sustituir la tubería submarina para que Nueva Esparta pueda avanzar como estado".

Infraestructura

Rodríguez destacó que la infraestructura actual ha superado su vida útil, lo que se traduce en ciclos de espera insostenibles para la población.

El alcalde hizo un llamado directo a que se ejecute el proyecto de renovación de forma inmediata, evitando soluciones temporales que solo prolongan el problema de fondo.

Según el mandatario local, esta obra es una prioridad administrativa que debe trascender cualquier agenda, ya que afecta la salud y la economía de todo el estado.

Para el líder municipal, el déficit hídrico es el principal obstáculo para el crecimiento de Nueva Esparta.

Rodríguez recordó que durante 2025, el municipio Maneiro solo contó con 55 días de suministro de agua, una estadística que evidencia la fragilidad de la conexión con tierra firme. Esta situación obliga a las comunidades a depender de planes de contingencia que no cubren su demanda real.

Necesidad

El alcalde insistió en que la modernización del tramo que conecta con el embalse de Turimiquire es la deuda más urgente con los neoespartanos.

"Es momento de que Nueva Esparta deje de sufrir por la falta de agua", puntualizó.

Reiteró que la sustitución de la tubería submarina de una vez por todas es el paso necesario para garantizar un derecho humano básico y permitir que la isla recupere su estabilidad operativa.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero