Alcalde de Chacao informa que réplica de sismo no generó daños en el municipio

En el municipio Chacao, uno de los más golpeados del área metropolitana de Caracas, tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, no se reportaron daños por la réplica de magnitud 4,2 que se sintió este lunes.

En su cuenta en X, alcalde Gustavo Duque llamó a la ciudadanía a mantener la calma.«Vecinos, no se reporta hasta ahora luego de la réplica de las 7:01am, ninguna emergencia ni ninguna estructura afectada. Mantengamos la calma, estamos recorriendo y monitoreando», escribió.

48 fallecidos en Chacao

Este domingo, Duque presentó un nuevo balance de las pérdidas humanas y los daños ocurridos en el municipio.«Lamentablemente reportamos 48 personas fallecidas en Chacao tras el sismo del pasado miércoles 24/06, rescatadas 26», escribió en la red social X.

El mandatario local señaló que las labores de rescate continúan, pues mantienen la esperanza de encontrar personas con vida. Informó que en la zona se activará el sistema de semáforo (Verde/Amarillo/Rojo) para evaluar y marcar los daños estructurales en las edificaciones afectadas.

A nivel nacional, según el balance ofrecido este domingo 28 por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hay un total de 1.450 personas fallecidas, 3.150 personas heridas

en los centros de salud de los siete estados que se vieron afectados por los sismos de 7.2 y 7.5. En el balance previo, del sábado 27 de junio, el presidente del Parlamento había dicho que había 3.238 ciudadanos heridos y 12.721 damnificados.

Caracas / TalCual