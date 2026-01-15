Alcalde de Carúpano anunció que antigua plaza Colón será ahora dedicada a José Francisco Bermúdez

El alcalde de Bermúdez, Julio Rodríguez, anunció este miércoles una serie de obras de gestión, que iniciarán con el acondicionamiento de la antigua plaza Colón, donde se instalará la estatua del héroe oriental y epónimo del municipio, José Francisco Bermúdez.

La plaza Bermúdez, al norte de la ciudad, se acondicionará igualmente, y pasará a llamarse General José Eusebio Acosta. A la acción se sumarán trabajos de arreglo en la plaza Bolívar.

La acción forma parte de una serie de obras que se ejecutan actualmente en la zona, entre las cuales destacan, la rehabilitación vial de la calle Juncal, donde se ejecutaron los arreglos de dos colectores mayores.

Obras

Rodríguez anunció el inicio de trabajos de sustitución de tuberías de aguas servidas en Playa Grande, que comenzaron este jueves 15 de enero.

Igualmente, al culminar las obras de aguas servidas, iniciarán la sustitución de las tuberías de la red de agua potable, que pasa por la calle principal, para posteriormente poder sanear el sector al completo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano