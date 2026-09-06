Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de carga de Amazon cerca del aeropuerto de Miami

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas este sábado 6 de septiembre luego de que un avión de carga operado para Amazon se saliera de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmaron las autoridades de Estados Unidos. Tres de los heridos permanecen en estado crítico, según informaron en rueda de prensa la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y la jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de la zona, Erica Benitez.

La aeronave, un Boeing 767-300 operado por la aerolínea de carga 21 Air, se salió de la pista alrededor de las 2:00 p.m., hora local, y terminó impactando contra varios vehículos en una carretera cercana, según confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico. Más de sesenta unidades de Bomberos y Rescate se desplazaron al lugar, donde el personal se concentró primero en extinguir el incendio generado por el impacto y en rescatar a varias víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos afectados.

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron investigaciones sobre lo ocurrido. En imágenes difundidas en redes sociales se observa la aeronave varada en plena vía, con una densa columna de humo elevándose a sus espaldas.

Amazon, a través de su portavoz Kelly Nantel, señaló en X que la empresa está "colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido" y que su prioridad es "la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas".

Por su parte, Boeing emitió un comunicado en el que expresó su "más sentido pésame a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida" en el accidente, y aseguró que colabora con la investigación dirigida por la NTSB. La compañía precisó que el avión siniestrado se entregó originalmente como aeronave de pasajeros en 1994 y fue posteriormente convertido a avión de carga por un tercero.

Tras el siniestro, todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto de Miami permanecen cerradas, con la suspensión de todos los despegues y aterrizajes programados para el resto del día, según informó la propia terminal aérea en su cuenta de X.

El accidente evoca a otro ocurrido en 1997 en ese mismo aeropuerto, cuando un avión de carga con destino a República Dominicana también se salió de la pista, patinó por una autopista y un estacionamiento, y terminó explotando, dejando un saldo de cinco personas fallecidas.

Miami / Redacción Web