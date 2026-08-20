Al menos 603 niños, niñas y adolescentes murieron en los terremotos del 24J

Una investigación periodística está reuniendo y verificando un registro amplio de niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La otra réplica: vacíos y certezas sobre la infancia y adolescencia después del terremoto en Venezuela, un trabajo de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas, consolidó, hasta este 19 de agosto, 2.318 registros únicos, de los cuales 603 fueron verificados como menores de edad fallecidos. Equivalen al 9,4 % de los 6.438 fallecidos que aparecen en el último reporte oficial: 603 niños y adolescentes, vidas con nombre y apellido, ocultas en esa cifra que no distingue edades ni mucho menos identifica a quienes están detrás de cada número.

La cifra de fallecidos no incluye a otro grupo de niños y adolescentes con una categoría no analizada en esta investigación: aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados y llevados a la morgue de Los Silos, pero no fueron reclamados por familiar alguno. “Son 40 cuerpos que fueron inhumados este miércoles 19 de agosto”, aseguró una empleada de esta morgue improvisada. Los cadáveres permanecían en la única cámara frigorífica operativa en el lugar. “Los jefes ordenaron que la cava fuera solo para los niños, para que se conservaran y los familiares los pudieran identificar”, continuó. Las urnas de los niños fueron llevadas en carrozas, decoradas con globos, al cementerio La Esperanza, en La Guaira. En el procedimiento participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y empleados de una funeraria de Caracas. Sus historias quedarán sin conocerse. A falta de identificación, de cada uno quedó apenas un código.

Los datos del especial periodístico, dispersos entre plataformas ciudadanas, registros oficiales, testimonios familiares y reportes periodísticos, permiten aproximarse a una dimensión de la tragedia que las cifras oficiales no reflejan. Y no es un registro cerrado: el trabajo permanece abierto a nuevas verificaciones, correcciones y hallazgos. Asimismo, el especial interactivo ofrece una herramienta de búsqueda que sirve de fuente documental a familias, periodistas e investigadores que necesiten identificar a niños, niñas y adolescentes fallecidos en los terremotos. En una siguiente etapa se incorporarán niños localizados y los que continúan desaparecidos.

La investigación comenzó con 5.866 registros. Una revisión manual, nombre por nombre, permitió descartar 3.548 duplicados y adultos que habían sido incorporados de manera incorrecta en las plataformas consultadas. El resultado fue una base de datos consolidada de 2.318 menores de edad afectados, cuyos registros están en proceso de verificación.

Hasta el 19 de agosto se verificaron 801 registros, lo que permitió confirmar que 603 corresponden a menores fallecidos. Cada uno de estos 603 casos se contrastó con al menos dos tipos de fuentes independientes. Además, hay 21 casos en los que las familias tienen casi la certeza de que sus seres queridos permanecen entre los cuerpos aún no recuperados. Si estos casos se incorporaran al total, la cifra llegaría a 624 menores fallecidos, 1 de cada 4 de los registros de la muestra consolidada.

Para llegar a estos datos, los equipos de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas cruzaron información de 11 plataformas ciudadanas de búsqueda, dos plataformas oficiales de personas atendidas en hospitales, reportería de campo, entrevistas telefónicas a decenas de familiares y procesos de verificación digital en fuentes consideradas confiables.

Entre los fallecidos cuya edad pudo confirmarse, los casos se concentran especialmente entre los 9 y los 19 años. La víctima más pequeña identificada tenía apenas 7 días de nacida.

La dimensión familiar de la tragedia también sale a la luz: 266 de los 603 menores fallecidos no murieron solos, sino junto a un hermano, un primo u otros integrantes de su familia. La investigación identificó 120 grupos familiares afectados. Entre los casos documentados está el de Marianita Hernández, quien perdió a 7 de sus 13 nietos y a 2 de sus 7 hijos.

Los testimonios recopilados revelan además las dificultades que han enfrentado las familias. De los 125 familiares que hablaron expresamente sobre la respuesta estatal, 120 describieron la ayuda como nula, tardía o negligente. En numerosos casos, fueron los propios vecinos quienes participaron en la recuperación de los cuerpos entre los escombros.

Una búsqueda permanente

Ante la imposibilidad de publicar una lista completa de menores fallecidos por razones de protección de identidad, “La otra réplica” incorpora un buscador que permite consultar los registros por nombre o apellido. La herramienta convierte la investigación en un punto de referencia para quienes quieran comprobar si su familiar menor de edad está en la base de datos. Y ofrece un correo electrónico ( [email protected] ) para quienes deseen contribuir con este esfuerzo de documentación, aportando información sobre niños y adolescentes afectados por los terremotos en Venezuela.

El valor de los datos está precisamente en ese proceso de comprobación. En una tragedia marcada por información fragmentada y el vacío oficial, el especial establece una ruta de búsqueda basada en el cruce de fuentes y en la verificación caso por caso.

“La otra réplica” forma parte del proyecto Los niños del terremoto y puede consultarse en https://www.lavidadenos.com/la-otra-replica .

«Antes de ser una cifra, eran niños con una vida», resume el especial. Ahora, sus nombres, historias y datos forman parte de un registro que busca preservar esa memoria y servir como guía para seguir encontrando las respuestas que todavía faltan.

La Vida de Nos