Dinorah Figuera llama a participar en proceso de desugnación del TSJ

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y dirigente de la oposición que participa activamente en el proceso de diálogo con el Gobierno Interino de Venezuela, llamó a los hombres y mujeres honorables del país a participar en la designación de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Figueroa hizo la convocatoria mientras participaba en el foto "Diálogos de la transición: lo jurídico".

Afirmó que la modernización del sistema judicial venezolano obedece a una necesidad de garantizar que se respete la soberanía popular, algo vital para consolidar una verdadera democracia.

Palabras

"Invitamos a las mujeres y hombres honorables del país a que acudan, a que participen, a que eleven ese ejercicio de convocatoria y a consultar a todas las instituciones, universidades, iniciativas personales, en los cuales nosotros podamos sentirnos que verdaderamente estamos consolidando democráticamente la oportunidad de que nuestro Tribunal Supremo de Justicia sea una institución a la altura de la demanda histórica que hoy asume Venezuela", señaló en el evento organizado por la agrupación Primero Justicia (PJ).

Detalló que el inicio de esta etapa de transformación institucional fue posible tras el consenso en la discusión sobre la estructura del TSJ con la delegación del gobierno, representada por Jorge Rodríguez. A partir de este punto, el proceso se estructuró en cuatro ejes fundamentales:

Reforma legal: Modificación de la Ley del TSJ y de otros instrumentos del sistema de justicia.

Modificación de la Ley del TSJ y de otros instrumentos del sistema de justicia. Comité de Postulaciones: Renovación del ente encargado de recibir y evaluar las candidaturas.

Renovación del ente encargado de recibir y evaluar las candidaturas. Proceso de postulación: Activación de una nueva convocatoria para la selección de magistrados.

Activación de una nueva convocatoria para la selección de magistrados. Revisión de credenciales: Conformación de un consejo técnico dedicado a verificar los requisitos e idoneidad de los postulados.

Figuera justificó la prioridad otorgada a la reforma del sistema de justicia —por encima de la reestructuración del poder electoral— al recordar las decisiones adoptadas en el pasado por las salas Electoral y Constitucional del máximo tribunal, las cuales, a su juicio, ejercieron acciones que "vapuleaban" la voluntad popular y limitaban la soberanía del voto.

Finalmente, informó que las mesas técnicas se encuentran trabajando de forma continua para estructurar las conclusiones definitivas del proceso, las cuales prevén ser presentadas públicamente en el mes de septiembre. Exhortó a la ciudadanía a mantener el compromiso activo en esta fase de reorganización institucional.

Caracas / Redacción Web