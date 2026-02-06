Ahotanz vaticina 70% de ocupación hotelera durante el fin de semana previo al Carnaval

La directora ejecutiva de la Asociación Hotelera de Anzoátegui (Ahotanz), Dianne Serrano, estima que entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, fin de semana previo a los días de Carnaval (16/2y 17/2), se reporte una ocupación hotelera sobre un 70% en el estado.

Precisó que en la actualidad hay hoteles con 50% de reservas para esa fecha.

"Hay un balance positivo en reservas para Carnaval. Muchas familias no pudieron disfrutar sus vacaciones a inicios de año, por lo general las dos primeras semanas de enero, así que esperamos este flujo para el fin de semana del Carnaval. Si todo va bien, promediamos ese fin de semana sobre un 70% de ocupación, solo esos dos días, sábado 14 y domingo 15", manifestó.

Merma

Serrano recordó que entre el 31 de diciembre y el domingo 4 de enero se proyectaba 90% de alojamiento en hoteles de la entidad, pero debido a los sucesos ocurridos en Caracas el 3 de enero -acciones militares de Estados Unidos que derivaron en la captura del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores-, muchas personas optaron por cambiar las fechas de sus reservaciones y quienes estaban en territorio oriental se regresaron a sus destinos por "prevención".

La representante de Ahotanz aprovechó, además, para reiterar el llamado a los temporadistas a que utilicen hoteles durante sus vacaciones a fin de que sea garantizada la calidad de su estadía.

"Los hoteles, como todos los operadores turísticos debidamente registrados, aportan 1% del Inatur (Instituto Nacional de Turismo), ente adscrito a Mintur (Ministerio de Turismo) para promocionar y capacitar en materia turística. Es 1% de sus ingresos brutos que deben pagar todos los meses. De allí la insistencia en que Mintur regule los apartamentos vacacionales, ya que no aportan nada en materia impositiva. Las alcaldías deben tener participación activa para controlar esta práctica ilegal de alquiler vacacional, el cual no está contemplado en las leyes", enfatizó.

Serrano destacó la promoción del estado como destino turístico que viene impulsando el gobierno nacional en todos los escenarios turísticos, entre esos, resaltó la Feria Internacional del Turismo 2025 realizada en Puerto Cabello.

"Toda promoción turística es positiva, todo suma en este sentido", concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez