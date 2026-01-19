Águilas remontó para vencer a Cardenales en un duelo de aves de la LVBP

Por segunda vez en la semana las Águilas del Zulia vinieron de atrás, esta vez en Barquisimeto y con el estadio Antonio Herrera Gutiérrez como escenario, para imponerse en el primer duelo del Round Robin a los Cardenales de Lara con pizarra de 4 carreras por 3, informó el departamento de prensa de la tropa marabina.

Una gran actuación de siete relevistas, que fue comandada por Wilfredo Boscán en labor de tres innings en blanco, así como el bateo oportuno de Andrés Chaparro, le dieron a los rapaces su sexta victoria de la semifinal.

Los pájaros rojos se fueron arriba con tres rayitas en las dos primeras entradas ante el abridor Delvis Alegre. Un elevado de sacrificio de Danry Vásquez y un sencillo de Jesús Bastidas empujaron las primeras carreras del juego en la baja del primero. Luego en el segundo capítulo, un passed ball de Arturo Nieto permitió que Luis Barrera anotara en carrera.

Chaparro la botó

En el sexto episodio otra vez se hizo presente el poder de Andrés Chaparro. El inicialista acabó con el dominio del pitcheo larense, al darle la bienvenida al relevista Robinson Hernández con jonrón que empató el juego a tres carreras al encontrar en las bases a Eduardo Torrealba y Brainer Bonaci.

«(Adrián) Almeida hizo tremendo trabajo, no lo pudimos descifrar. Pero cuando trajeron a Robinson sabía que algo podía pasar», comentó «El Chappy», que lidera la postemporada con sus seis cuadrangulares. «Sabía que tenía que poner la bola en juego, no estaba pensando en dar jonrón. Pero gracias a Dios pude conectar la bola bien y empatar el juego», explicó.

El compromiso se mantuvo en igualdad a tres hasta la novena entrada, cuando la novena rapaz pudo capitalizar una pifia de la defensiva larense.

Después de un out, Jaison Chourio recibió boleto y seguidamente Arturo Nieto conectó hit al jardín central que le permitió anotar la de la diferencia, al sacar provecho del error de Luisangel Acuña, quien atacó la bola, pero no pudo retenerla y esta terminó en la zona de seguridad.

«Este era un juego importante para mantenernos cerca. Un juego importante para mí, porque esta es la hora de los hombres. He estado esperando mi oportunidad y pude llevar un buen juego. Se logró el objetivo», dijo el receptor Arturo Nieto, quien fue titular por primera vez en la semifinal.

Casta aguilucha

Luego de dos entradas en las cuales el abridor Delvis Alegre permitió tres rayitas, el relevo rapaz volvió a responder. Wilfredo Boscán lanzó tres actos en blanco aceptando un hit y un boleto, antes de dar paso a los relevos sin recibir carreras de Emilio Marquez, Henry Gómez, Ronaldo Alesandro, Christian Suárez, Nomar Rojas y Silvino Bracho, quien se apuntó su cuarto rescate del «todos contra todos».

«Admirable lo que hicieron los muchachos hoy después de un viaje extenuante», destacó el mánager Lipso Nava. «Ante lo exigido que ha estado nuestro bullpen, teníamos que recurrir a alguien y él (Wilfredo Boscán) dio lo mejor. Lo que hizo el relevo nos permitió estar cerca en el juego», acotó el mandamás.

Los alados finalizaron la gira con dos triunfos en cuatro juegos y regresan a Maracaibo con récord de seis victorias por cinco derrotas, ocupando el tercer puesto en la tabla del Round Robin, a medio juego de Cardenales y a un triunfo de Caribes.

«Si queremos estar en la final tenemos que vivir los juegos así: No rendirnos», remarcó Chaparro.

Este lunes los zulianos tendrán jornada de descanso, antes de medirse el martes nuevamente a los larenses en el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

Barquisimeto / Redacción Web