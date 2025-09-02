Agenda legislativa de la Cámara de Bermúdez se cumplirá de agosto a diciembre con reformas de normas

El presidente de la Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, Ángel Toussaint, anunció que esperan cumplir con una agenda de reformas de ordenanzas entre los meses de agosto a diciembre, con el fin de ir cumpliendo con las adaptaciones de las normas locales a las regionales y nacionales.

Entre las principales está el reglamento interior y de debates, que ya se está discutiendo y se aprobó y sancionó la ordenanza de los bomberos, que se discutió con carácter de urgencia.

También entraron a la lista la ordenanza del instituto de turismo, que debe ser modificado para dar viabilidad a los proyectos municipales en el área, la de la oficina del cronista, la de transporte y van a trabajar con todas normas tributarias, que esperan las envíe la Superintendencia de Administración Tributaria (Sumat), que son numerosas.

Otra ordenanza que está en la agenda es la de convivencia ciudadana, pero deberán por la aprobación de la ley regional que se discute en el Consejo Legislativo y adelantó que la semana próxima se discutirá en Carúpano.

Igualmente, está prevista la reforma de la ordenanza de cultura y hablaron de sancionar una ordenanza del poder popular, pero debido a las normas nacionales, deberán esperar directrices.

Comisiones

Agregó que en la discusión del reglamento interior y de debates está incluida la conformación de las comisiones, de las cuales quedarán nueve, lo cual ya se aprobó en una primera discusión y se espera concretar la próxima semana, con el fin de asignar responsabilidades.

La novedad es que se asignarán territorios comunales, dos o tres en total, por cada concejal, para llevar las discusiones a las comunas y poder ejercer la contraloría social. “Hay que buscar los mecanismos para que como cámara municipal seamos garantes de que los recursos que están manejando las comunas del municipio, los recursos que se han venido aprobando, sean ejecutados”.

La intención, dijo, es dar respuesta a la gente sobre la ejecución de los proyectos, y de una forma armónica y sin controversia, buscar mecanismos de enlace entre el poder constituido y el popular.

Sucre / Corresponsalía Carúpano