AD en Resistencia fortalece bases en Anaco con los comités políticos locales

El secretario municipal de Acción Democrática (AD) en Resistencia en Anaco, Carlos López, informó que siguen en la calle manteniendo el contacto permanente con los comités políticos locales fortaleciendo las bases del partido y preparándose para los desafíos que vendrán con los cambios que requiere el país.

"Seguimos trabajando en equipo para fortalecer a nuestra organización porque estamos conscientes de que tenemos un trabajo por delante, tenemos retos para lograr el cambio político que tanto anhelan los venezolanos. Acción Democrática en Resistencia sigue avanzando de la mano del pueblo para trabajar en la reconstrucción de la Venezuela próspera que merecemos", agregó.

Indicó que recientemente varios dirigentes locales se incorporaron a la estructura del partido blanco en la ciudad gasífera, entre los que mencionó a Modesto Pimentel, Diógenes Cupare, Deibhys Guzmán, Arnaldo Álvarez, Pedro Gil, Jonathan León, Gustavo López, Naudys Blanca y Julio Blanca.

Comisión designada

López informó que también se designó la comisión organizadora del 85 aniversario del partido blanco, la cual quedó integrada por Nailus López , Alexis Marrón, César Cabello y Luis Iwasaki.

"Ellos estarán a cargo de las actividades programadas para el próximo 13 de septiembre, cuando se celebrará un año más de la fundación de nuestro partido", dijo.

Entre los nombramientos que recientemente se hicieron en la estructura municipal, López destacó que designaron a los jefes de parroquias, y esa responsabilidad recayó en Rodney Gaetano y Katiusca Rodríguez.

Anaco / Danela Luces