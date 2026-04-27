AD en Resistencia de Bermúdez apoyará acciones de protesta por el Día del Trabajador

El Comité Ejecutivo Municipal (CEM) Bermúdez de Acción Democrática (AD) en Resistencia, en el estado Sucre, anunció que se unirán a las acciones de protesta por salarios dignos que se realizarán en todo el país, este primero de mayo.

Marialaura Romero, secretaria general; y Eduardo García, secretario de Organización, en el CEM Bermúdez de AD en Resistencia, realizaron una reunión de trabajo para consolidar la ruta operativa de cara a la jornada nacional del próximo viernes.

Durante el encuentro, la dirigencia reafirmó su compromiso con la clase trabajadora, centrando la agenda en la organización de una movilización unitaria y contundente.

Meta

Romero destacó que la meta es clara: “elevar una protesta con fuerza desde el municipio Bermúdez para exigir salarios dignos y el respeto a las reivindicaciones laborales que hoy demanda el pueblo venezolano”.

La dirigente precisó que se trata de establecer un liderazgo en el terreno, bajo la supervisión de la Secretaría General y de Organización. “Se establecieron las tareas específicas para cada una de las estructuras de base”, apuntó.

Sucre / Yumelys Díaz