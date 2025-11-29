Acondicionan escuela del sector 9 de Abril de Bermúdez con aportes del Consejo Federal de Gobierno

Con un aporte del Consejo Federal de Gobierno (CFG) avanza la recuperación de la Unidad Educativa Mateo Manríquez, en el sector 9 de Abril de Bermúdez, en el estado Sucre.

La obra se aprobó en la primera Consulta Popular de la Juventud, que se realizó a mediados de este año.

Las labores incluyen acondicionamiento de aulas, así como el embellecimiento de las áreas comunes del plantel. Este proyecto beneficiará a 116 estudiantes de la comuna Santos Aníbal Dominicci, al sur del municipio Bermúdez.

Financiamiento

La obra recibió financiamiento del CFG y se ejecuta con apoyo de la Alcaldía de Bermúdez, con personal de las Brigadas Ambientalistas.

Los trabajos buscan fortalecer los espacios educativos del municipio, como parte de las políticas que se vienen dictando desde el gobierno nacional.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

Las labores incluyen acondicionamiento y embellecimiento de los espacios/ Foto: Corresponsalía