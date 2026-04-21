ABP: Unas elecciones libres es la puerta legítima que abriría una verdadera transición en Venezuela

Para el presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en Anaco, José Manuel Salazar, la verdadera solución a la crisis que atraviesa el país no reside en "narrativas de confrontación estéril", sino en la validación de la soberanía popular.

Basado en este planteamiento, exigió que se realicen "elecciones libres" a la brevedad posible, pues a su juicio, esta es la puerta legítima que abriría una verdadera transición en Venezuela.

"La población no se dejará engañar por procesos carentes de legitimidad. El pueblo de Venezuela ha despertado y su clamor es uno solo: ¡Elecciones ya!. Pero no cualquier proceso, exigimos elecciones justas, transparentes, con auditorías verificables y una observación internacional rigurosa. Esta es la única puerta legítima que abriría una verdadera transición en el país”, aseguró el dirigente desde la ciudad gasífera.

Salazar hizo énfasis en que cualquier intento de diálogo o evento electoral sin garantías, simplemente es una "farsa" que sólo busca retrasar el desarrollo de la nación.

Además, señaló que sólo completando el rescate de la institucionalidad en el país se logrará, entre otras cosas, reactivar el aparato productivo, recuperar la seguridad jurídica e impulsar el regreso de los venezolanos que emigraron por la situación del país.

“La política en la nueva Venezuela debe estar en manos de una ciudadanía educada y con los conocimientos necesarios para rescatar la prestancia que el socialismo pisoteó. El miedo se acabó; hoy exigimos el derecho a decidir nuestro futuro para que nuestra familia pueda reencontrarse en una tierra de libertad", manifestó el representante de ABP.

Discurso

Por otro lado, el también sociólogo se pronunció sobre la degradación del discurso público y el uso de peyorativos en la actualidad, como el caso reciente que involucró a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Para el experto, esta es la consecuencia directa de un modelo de comunicación basado en el odio y la deshumanización.

“Desde la oposición condenamos tales hechos deplorables, pues no es nuestro ideal. Sin embargo, es necesario señalar que una cucharada de su propia medicina no les cae mal en este momento. El chavismo, por 27 años, ha sido el arquitecto de la política del insulto y el sobrenombre, ensuciando el debate nacional y pisoteando la majestad de nuestras instituciones", concluyó el representante de ABP-Anaco.

Anaco / Jesús Bermúdez