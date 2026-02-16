ABAM invitó a Venezuela a albergar la Serie de las Américas 2027

La Asociación de Ligas de Beisbol de las Américas (ABAM) realizó recientemente su Asamblea General en Caracas y tomó algunas decisiones. Una de ellas fue extender una invitación a Venezuela para que se integre a la organización y para que sea sede de la tercera edición de la Serie de las Américas.

“Invitamos a la LVBP (Liga Venezolana de Béisbol Profesional) para que sean anfitriona de la edición 2027, en la que esperamos que sean más de siete países participantes. Esa es nuestra misión”, indicó Ajax Delgado, que tomará las riendas de ABAM para los próximos dos años, a Mariana Moreno, integrante del departamento de prensa de la Serie De Las Américas y de la LVBP.

David Salayandía, el presidente saliente de la asociación, agradeció el trabajo que hizo Venezuela en la organización de la Sede de las Américas y dijo que confía en que con la LVBP como aliado podrán apuntalar el desarrollo del torneo.

“Apostamos a Venezuela cuando algunos le dieron la espalda y ahora vienen cosas grandes. Esta Serie fue la primera de muchas aquí, ahora otros países tienen interés en esto y seguiremos creciendo, porque no sólo pensamos en el béisbol profesional, también tenemos proyectos con categorías menore”, detalló Salayandía.

Pasos a seguir

Para que se cumpla el deseo de que la Gran Caracas vuelva a recibir la competencia de la ABAM será necesario cumplir algunos pasos.

Renny Bernal, director ejecutivo del torneo, reconoció que primero deben reunirse con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) antes de tomarse otras decisiones.

“Ahora se viene revisiones, reuniones y ajustes, el camino es largo”, indicó Bernal. “Fue un gran placer recibirlos y darles el trato que merecen en un evento de primera categoría. Aquí ganamos todos, rompimos expectativas y paradigmas con un producto que empieza a hacer ruido. Aceptamos la invitación y agradecemos la importancia que nos dan como potencia del béisbol. Haremos este esfuerzo las veces que sea necesario”.

Lo primero sería conseguir un escenario en el que la Serie de las Américas y la Serie del Caribe puedan coexistir sin competir. “En un mundo ideal podría ser un torneo la última semana de enero y el otro en febrero”, señaló Salayandía. Fue atípico que este año coincidieran, la idea es que eso no suceda”.

Delgado explicó lo que les llevó a plantear la posibilidad de que la próxima edición también se dispute en Venezuela: “Tenemos definidas las sedes para los próximos tres torneos, pero con la experiencia que hemos tenido planteamos la posibilidad de que sea Venezuela si ellos aceptan”.

Caracas / Redacción Web