"A seis meses de la elección, Puerto La Cruz sigue esperando el cambio que nunca llegó"

Tras cumplirse seis meses de la última elección municipal (27 de julio de 2025), el dirigente político y excandidato a alcalde del municipio Sotillo, Rodolfo Gil, aseguró que Puerto La Cruz "sigue presentando una cara lamentable" pese a tener un nuevo mandatario local (Jesús Marcano).

A su juicio, en la ciudad es evidente la falta de inversión en infraestructura básica y servicios públicos, así como la ausencia de producción de puestos de trabajo y salarios dignos.

Aunado a eso, afirma que la jurisdicción porteña tampoco ha mostrado mejoras significativas en el mantenimiento urbano, lo cual afecta tanto al turismo como al comercio local.

"Hoy, con profunda preocupación, dolor y temor, debemos decir que el municipio Sotillo está atrapado en un estancamiento que no se resuelve con un simple cambio de nombres. La ausencia en políticas públicas coherentes y modernas es la base para este fracaso gubernamental durante tanto tiempo. Lamentablemente, el pueblo de Puerto La Cruz se dio cuenta de que cambiar de alcalde no significa cambiar de realidad, cuando el partido y la visión siguen siendo los mismos. Estamos a tiempo de resolver estos problemas, pero las autoridades deben aprender a escuchar los consejos y deben reconducir su forma de administrar al municipio", comentó.

Gestión

Gil explicó que para rescatar "el bastión de alegría, folclor y música" característico de Puerto La Cruz y el oriente venezolano, se debe contar con una infraestructura digna y una gestión que priorice al ciudadano por encima de los intereses partidistas.

"Nuestra gente es trabajadora y nuestro Paseo Colón es la joya de Oriente, pero no podemos permitir que se sigan perdiendo oportunidades por una gestión que no está a la altura de lo que merecemos. El ciudadano debe analizar este presente de cara al futuro inmediato", resaltó el político.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez