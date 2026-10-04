A nueve meses de la captura de Maduro, su hijo promete no descansar hasta verlo volver

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario Nicolás Maduro, reiteró que no descansará hasta ver volver a su padre, detenido en Nueve York luego de ser capturado hace nueve meses por Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas.

"A nueve meses del secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, ratificamos junto al pueblo de Caracas que no descansaremos hasta verlos volver. Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y nosotros, Dios mediante, ¡Venceremos!", dijo en un mensaje en X que acompañó con fotos de un evento en el que se pedía la libertad de Maduro.

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero pasado durante una operación en Caracas y zonas cercanas en medio de las acusaciones de Washington por presunto narcotráfico. El juicio conjunto contra la pareja está previsto que comience el 1 de junio de 2027.

Cargos

Los dos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.

Ambos han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana.

Esta semana, la defensa de Cilia Flores insistió en su petición de libertad bajo fianza y aseguró que sus problemas de salud han empeorado en prisión.

Agradecimiento

La cuenta en X de Nicolás Maduro publicó en esta jornada un mensaje en el que el depuesto mandatario y su esposa agradecen a quienes los "acompañan con su solidaridad".

"Hemos sentido la lealtad como un valor compartido y practicado por la gente sencilla y noble. Hoy más que nunca nos sentimos amados y abrazados por tanta gente buena", añade el mensaje en la cuenta de Maduro.

Caracas / EFE