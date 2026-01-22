A los 84 años de edad falleció el reconocido periodista Walter Martínez, quien era considerado un referente en materia de análisis internacional a través de la televisión (TV).

Miguel Pérez Pirela, Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, dio a conocer la noticia en Telegram, donde no precisó la causa de la muerte del comunicador social nacido en Uruguay y nacionalizado venezolano.

Martínez, de voz grave y quien utilizaba un parche en el ojo derecho, era el conductor del programa Dossier, transmitido durante varias décadas por distintos canales de TV.

Palabras

"Consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global", escribió Pérez Pirela en la mencionada plataforma de mensajería. Su legado permanece en su compromiso con la verdad y la defensa constante del pensamiento crítico".

"A través de su labor, acercó realidades distantes a los hogares venezolanos, permitiendo que la audiencia comprendiera los acontecimientos en 'pleno desarrollo' con una profundidad poco común en la televisión convencional", agregó.

Según Unión Radio, Martínez se graduó de piloto en la Academia de Aviación antes de incursionar en el periodismo. Fue corresponsal de guerra y realizó cobertura de los conflictos armados de Irak, El Salvador Líbano y Nicaragua. También describió la invasión estadounidense a Panamá.

Arribo Venezuela

Martínez, nacido en Montevideo el 6 de abril de 1941, se estableció en Venezuela desde 1969 y fue uno de los fundadores del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

Su programa Dossier se transmitió por Venezolana de Televisión (VTV), Televén, CMT -canal del que fue uno de us creadores- y Telesur.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles sobre los actos fúnebres de Martínez, quien dejó de difundir su programa Dossier en 2020.

Valencia / Joseph Ñambre