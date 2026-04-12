7ma edición de Camina y Corre por el Autismo se realizó con éxito en Puerto La Cruz

Este domingo 12 de abril se realizó con total éxito la 7.ª edición de “Camina y Corre por el Autismo 2026” en el Paseo de la Cruz y el Mar, en Puerto La Cruz, con la participación de cientos de personas en la carrera 5K y la caminata familiar 3K.

Desde tempranas horas, corredores, familias y organizaciones vinculadas al Trastorno del Espectro Autista se dieron cita en el evento, promoviendo la integración y la participación de personas de todas las edades y condiciones en una jornada deportiva y de concienciación.

Durante la actividad, la presidenta de la Fundación Mamá Azul, Francelis Amundaray, destacó el valor social de la iniciativa. “Hoy no solo corremos por una meta física; corremos para derribar barreras y construir una sociedad que comprenda y valore la neurodiversidad”, expresó.

La jornada también incluyó actividades recreativas para toda la familia, con la participación de animadores y DJ’s de la zona, que acompañaron el cierre del evento.

Asimismo, se realizó la premiación en las categorías masculino y femenino, reconociendo el desempeño de los participantes en la competencia.

La actividad se consolida como uno de los eventos deportivos y sociales más importantes de la región, impulsando la inclusión y la sensibilización sobre el autismo en la comunidad.

Puerto La Cruz / Redacción Web