213 presos políticos inician una huelga de hambre en Venezuela, informan familiares

Más de 200 presos políticos de la cárcel El Rodeo I, incluyendo a detenidos extranjeros como el argentino Nahuel Gallo, iniciaron una huelga de hambre para exigir sus liberaciones, informaron este domingo familiares de estas personas, tres días después de la promulgación de la Ley de Amnistía.

En una publicación en X, la Organización No Gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) indicó que son 213 las personas que iniciaron la protesta dentro de la prisión, que se encuentra a las afueras de Caracas, según un video publicado por la organización en el que familiares reportan la huelga de hambre.

"Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus derechos humanos", precisó el Clippve.

Adevertencia

El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, liberado esta semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, advirtió en X que "la gran mayoría" de los recluidos en esa cárcel se encuentran en un "precario estado de salud".

El dirigente político, colaborador de la líder y premio nobel de paz María Corina Machado, citó una publicación en X de María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, en la que ella indicó que el argentino está entre los participantes de la protesta, según le fue informado, aunque no precisó la fuente.

Gómez, quien es venezolana, responsabilizó a las autoridades de la prisión por la salud del gendarme, detenido en diciembre de 2024, y de los demás detenidos.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa misma tarde se estaban dando "cientos de liberaciones", sin detallar la cantidad ni identidades de los beneficiados.

Reacción de la PUD

Sin embargo, el bloque político opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo la noche del sábado que solo había confirmado 19 liberaciones tras la promulgación de la amnistía, mientras que la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, verificó 16 hasta el mediodía de este domingo.

La amnistía promulgada el jueves cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la norma, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la PUD y varias ONG.

Caracas / EFE