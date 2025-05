20 candidatos a las cuatro gobernaciones orientales realizan últimas actividades de campaña intentando revertir la apatía electoral (+Fotos)

A pocos días para la realización de las elecciones regionales y legislativas, distintos candidatos de gobierno y sectores de oposición desarrollan sus últimas actividades de campaña en medio de un ambiente de apatía de votantes, pocas movilizaciones y un reducido despliegue de recursos.

Tanto los abanderados del chavismo como quienes los adversan, han decidido apostar a fórmulas como recorridos casa por casa y contactos directos con la gente, en lugar de grandes concentraciones y gastos en publicidad a través de medios.

En el caso del oriente del país, 20 candidatos se medirán en las urnas para optar a cuatro gobernaciones -en todo el país existen aproximadamente 129 postulados que intentarán tomar las riendas de 24 entidades, incluyendo la recién creada plaza de la Guayana Esequiba.

Los aspirantes con respaldo de toldas opositoras son 16 en total: seis candidatos en Anzoátegui, tres en Monagas, dos en Nueva Esparta y cinco en Sucre. Mientras, las tarjetas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y otras organizaciones del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), irán unidas con un abanderado en cada una de las cuatro entidades.

Comicios en cifras

En los comicios de este 25-M, se elegirán 569 cargos entre gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional (AN) y legisladores a los Consejos Legislativos. En total se contabilizan 6 mil 210 candidatos, postulados por 54 organizaciones con fines políticos en todo el país, optando a estos puestos.

Sólo en el caso del parlamento son 3 mil 349 aspirantes a ocupar 285 curules (1 mil 449 nominales, 1 mil 886 por lista y 14 indígenas).

A pesar de la magnitud del número de postulaciones, el ambiente electoral se ha mostrado tibio, sobre todo si se compara con las presidenciales del 28-J.

La actual campaña se inició el 29 de abril y finaliza este jueves 22 -en total 24 días.

Hace menos de un año, la campaña para escoger al jefe de Estado -desarrollada en forma oficial entre el 4 y el 25 de julio de 2024- , contó con 22 días, pero en ella también se registró más interés de los votantes, en participar y un mayor volumen de asistencia en concentraciones y mítines.

En este caso, el primer mandatario, Nicolás Maduro, visitó 21 entidades, mientras, la líder opositora de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, siete -en muchos casos acompañada por el candidato de la MUD, Edmundo González Urrutia-, en medio de trabas y obstáculos, que no impidieron la afluencia de personas.

Adicionalmente, el año pasado se registró también una intensa “precampaña” entre el 20 de abril y el 3 de julio. En total, durante tres meses, se realizaron más de 400 actividades de calle, movilizaciones, concentraciones, mítines, contactos casa por casa y asambleas, de acuerdo a un conteo realizado por El Tiempo -tomando como referencia las principales cuentas en redes y páginas web del Gobierno y la oposición. Una situación muy lejos de replicarse en la actualidad.

Chavismo: sectores sociales y comunas

Si bien es cierto que, según los especialistas, las elecciones regionales despiertan habitualmente menos interés entre los electores que las presidenciales, lo cierto es que en la presente campaña, las estrategias de los partidos parecen enfocadas en un mayor contacto directo con comunidades.

En el caso del chavismo, muchas de las actividades proselitistas de los últimos días se han centrado en encuentros con diversos sectores sociales o integrantes de comunas.

Poniendo la lupa en oriente, la candidata a la gobernación de Nueva Esparta por el Gppsb, Marisel Velásquez se reunió el pasado jueves con jóvenes de la entidad en una acto realizado en Playa El Agua. Además de militantes de la juventud socialista, se hicieron presentes estudiantes, ecologistas y organizaciones populares.

Posteriormente, el fin de semana, Velásquez participó en un acto de verificación de su dispositivo electoral en los municipios Marcano y Gómez. La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de Finanzas del Psuv, Yelitze Santaella, el enlace regional con la entidad, América Pérez y los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo de la isla.

El sábado 17, el candidato del chavismo para el estado Monagas, Ernesto Luna, participó en una asamblea con los habitantes de la comuna “José Miguel Cacique Guanaguanay”, que se llevó a cabo en la cancha Pequeña Venecia, en el sector Los Godos, y posteriormente, el domingo 18 encabezó un acto en la comuna “Jusepín Despertó con Chávez”, en la cancha del sector Casco Central. Allí ofreció a la comunidad soluciones para el suministro de agua.

En Sucre la abanderada oficialista, Jhoana Carrillo, se reunió con integrantes de la Milicia Bolivariana en el Comando de la ADI Conscripto Militar, y con los miembros de la Comuna “Las 5 Fuerzas” del municipio Montes.

Oposición busca revertir la abstención

En el caso de la oposición, la aparente indiferencia frente al proceso registrada en las últimas semanas, tiene como ingrediente principal el llamado a la abstención hecho por algunos partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y la dirigente María Corina Machado, quienes argumentan que hasta no hacer valer el “triunfo de Edmundo González del 28-J”, no es posible participar en nuevos comicios.

Uno de los sectores encargado de hacer frente a Machado es el encabezado por el candidato a diputado por la AN, Henrique Capriles Radonski, -quien, tras ser expulsado de Primero Justicia (PJ), participa en la contienda con la tarjeta del movimiento Unión y Cambio (Unica), hace poco habilitada. Capriles ha hecho recorridos por distintos estados del país, promocionando la alianza con Un Nuevo Tiempo (UNT), y buscando motivar al electorado.

Los apoyos entre distintos partidos de oposición han sido variables en las regiones, pero uno de los candidatos que cuenta con mayor cantidad de partidos a favor es el aspirante a la reelección por el estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez. El actual gobernador inscrito con la tarjeta del Movimiento Regional de Avanzada (MRA), cuenta con el respaldo de más de 20 organizaciones.

Una de sus más recientes actividades de campaña fue un encuentro con la juventud en la Casa de la Cultura Ramón Vásquez Brito, y una concentración en el estadio Felmy Valdivieso en el municpio Díaz, junto a los candidatos al parlamento y al Consejo Legislativo.

Situación en Monagas

En Monagas, los tres abanderados del antichavismo, han optado por reuniones, caminatas y contactos directos con los votantes, además de visitas a medios de comunicación, así como el uso de redes sociales. La aspirante a gobernadora por UNT y Unión y Cambio, María Carvajal -quien también es esposa del preso político Ángel Aristimuño-, realizó recientemente un encuentro con habitantes de las poblaciones de Aguasay y Viento Fresco.

“Dicen que me van a robar (la gobernación) si la gano. Que me la roben, pero yo no le regalo nada más nunca a ellos. Lo más importante de haber decidido continuar con la lucha es la gente”, señaló desde el municipio Sotillo.

Sucre, después de Anzoátegui, es la entidad oriental con más aspirantes de oposición en disputa (cinco en total): María Alonso (UNT), Miguel Vásquez (Soluciones), Hermes García (Avanzada Progresista), José Aaparicio (Min-Unidad) y José Mata (Alianza del Lápiz).

Aunque los sondeos y encuestas revelan que la participación para este domingo será baja (no mayor de 25 %) , los representantes de los partidos apuestan aún a un cambio de última hora que revierta la desmotivación del electorado.

Caracas / Rodolfo Baptista