18 jugadores de Águilas del Zulia están presentes en los Entrenamientos Primaverales de MLB

Encabezados por los consagrados Jackson Chourio, Wilyer Abreu, Pablo López y Jesús Luzardo, un total de 18 jugadores reservas de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) participan en los campos de entrenamientos de las Grandes Ligas (MLB) de cara a la temporada 2026.

Según el departamento de prensa de las aves de rapiña, el grupo lo lidera el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, quien se convirtió en 2025 en el jugador más joven en la historia de Las Mayores en lograr dos temporadas consecutivas con 20 o más jonrones y 20 o más bases robadas.

Cerca de cumplir 22 años, el marabino se prepara para su tercera campaña, en la que busca superar cifras redondas en su novel carrera como los 300 hits, 50 jonrones, 50 bases robadas y 200 empujadas.

Por su parte, el ganador de dos Guantes de Oro en el jardín derecho de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, se prepara para su cuarto ciclo con los patirrojos. El año pasado estableció tope en cuadrangulares (22) y producidas (69).

Desde la lomita

Entre los lanzadores destaca la presencia del zurdo Jesús Luzardo, quien logró marcas personales en victorias (15) y ponches propinados (216) con los Filis de Filadelfia en 2025. Luzardo va a su último año de contrato y buscará replicar lo hecho en la campaña anterior, aportando para que su club repita el banderín en la división Este de la Liga Nacional.

El relevista Juan Morillo, dividió su actuación en el 2025 entre triple A y el equipo grande los D-Backs de Arizona. El derecho completó 34.1 innings en 42 relevos con los desérticos dejando efectividad de 4.98 y busca quedarse como uno de los brazos del bullpen desde el comienzo de la campaña. Otro aguilucho incluido en el roster de 40 jugadores de su organización es el pitcher de 24 años Jean Cabrera (Phillies), quien buscará la oportunidad de hacer su debut este año en el big show. En el 2025 dejó marca de 6-9 con 4.07 de efectividad en 26 juegos como abridor del equipo doble A de los cuáqueros.

Consolidación

El inicialista Andrés Chaparro, de los Nacionales de Washington, llega a los campos primaverales con opciones de hacer el roster del equipo capitalino desde el primer día de la campaña. El nativo de El Vigía, en el estado Mérida, jugó con los rapaces en la campaña 2025-26 de la LVBP donde dejó nuevamente constancia de su poder y capacidad para lograr extrabases.

Por su parte, el receptor Yohel Pozo intentará mantenerse como una de las opciones detrás del home de los Cardenales de San Luis. En la zafra anterior tomó 160 turnos, participando en 67 juegos.

Invitados

Hasta 10 jugadores acuden en calidad de invitados a este Spring Training. Se trata de los aguiluchos Jaison Chourio (Cleveland Guardians), Ethan Salas (San Diego Padres), Aroon Escobar (Phillies), Eiberson Castellano (Colorado Rockies), José Herrera (Texas Rangers), Andry Lara (Washington), Omar Martínez (LA Angels), Aron Estrada (Baltimore), Kenedy Corona (Yankees), Osleivis Basabe (San Francisco).

Maracaibo / Redacción Web