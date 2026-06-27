16 supervivientes de los terremotos fueron atendidos en centro de salud anzoatiguenses y llevados a refugio

Un total de 16 supervivientes de los terremotos, que se encontraban en La Guaria, arribaron al estado Anzoátegui, en horas de la noche de este viernes 26 de junio.

Apenas llegaron a la entidad 14 fueron trasladados al Consultorio Popular Tipo III de Oropeza Castillo, ubicado en el sector El Paraíso de Puerto La Cruz, y dos al hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, con el fin de que recibieran atención médica.

Entre el grupo se encontraban dos menores de edad, un niño de 7 años y un adolescente de 15, y varios adultos mayores.

El equipo de El Tiempo visitó el CPT III de Oropeza Castillo este sábado y confirmó que tres de los pacientes presentaron urgencia hipertensiva y uno tenía politraumatismos en su mano y rodilla izquierda. El resto de las personas estaban en condiciones estables al igual que los que fueron atendidos en el hospital Razetti.

Resguardados

Una vez evaluados, los 16 ciudadanos fueron trasladados a la casa de un familiar que reside en el sector Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz, a pocos metros del Simoncito.

"Ayer pude traer a mi familia de La Guaira, estamos completos, juntos, vivos y estamos bien. Ya nos dieron mucha ayuda, estamos agradecidos con el cielo y la gente. Ya tenemos la ayuda que necesitamos, así que tiene ganas de seguir ayudando, lleven los insumos a los centros de acopio. Allá (La Guaira) Lo que se necesitan son manos para seguir sacando a las personas. Gracias a Dios estamos aquí y lo que necesitamos es descansar porque el trauma que queda es fuerte", comentó Gara Díaz, la pariente que recibió a estos supervivientes del doble terremoto que sacudió al país.

Díaz resaltó que también lograron rescatar a dos perros y apuntó que es probable que otro grupo de personas que conocen sea trasladado desde La Guaira hasta Puerto La Cruz en las próximas horas.

Se conoció que los supervivientes están recibiendo ayuda psicológica para superar el trauma ocasionado por este hecho lamentable.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez