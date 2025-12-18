Zafra de la sardina cierra en el país con una captura de 68 mil 539 toneladas netas del pez

La zafra de sardina cerró en el estado Sucre, la entidad que aporta la mayor producción de la especie en el país, con cifras auspiciosas, aunque las autoridades prefieran ser cautelosas por la situación ambiental y climática que afecta la actividad.

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, ofreció en Carúpano cifras con relación a la captura, que cierra en 68.539 toneladas, que comparó con las 48.000, que se extrajeron en 2022, cuando comenzó un proceso de control para frenar la sobre explotación de la especie. La cifra representa un crecimiento de 41% con respecto a ese año.

“Estas cifras nos las tomamos con mucho cuidado, porque no es positivo tener un incremento sustancial de la sardina, ya que el aprendizaje que quedó del 2022, es que se está en un umbral de sobreexplotación”.

Advirtió que de continuar el problema y la extracción del pez fuera de la talla, hay el riesgo de la desaparición de la especie, algo que ha pasado en otros países.

Datos

Detalló que en el país hay 25 puertos donde se capturaron sardinas en 2025, de los cuales 11 están emplazados en Sucre, la entidad más importante en esta actividad; Nueva Esparta tiene nueve; Falcón tiene uno y dos que se ubicaron este año en Aragua y Anzoátegui.

En total, hay 253 embarcaciones o máquinas sardineras en todo el territorio nacional y habló de una economía que aglutina a unos cinco mil trabajadores de la pesca a nivel nacional y si se suman los trabajadores de picadoras, procesadoras, plantas y las actividades conexas, son unos 40 mil empleos, de los cuales 40% lo ejecutan mujeres.

Agregó a las cifras del negocio sardinero el trabajo de unas 63 picadoras y 31 plantas enlatadoras, de las cuales 24 están en Sucre y 18 plantas procesadoras de harina de pescado. “Se trata de una economía muy importante”.

Crisis encontrada

Loyo dio cuenta de la crisis que encontraron en 2022 con la pesca de la sardina y que se expresó en la captura de solo 48 mil toneladas de la especie, que dio origen a la micromisión Sardina, para medir el comportamiento de la especie y asegurar el cumplimiento de las medidas, llevando el control de la talla, entre otras acciones.

Señaló que vienen alertando a los pescadores sobre la necesidad de mantener la norma de la talla de 19 centímetros, porque se trata de un pez adulto que ya ha desovado y cuya captura no afecta el ciclo de reproducción.

“No cabe duda de la importancia de la sardina para Venezuela, para el estado Sucre, para el estado Nueva Esparta, y que obliga a buscar condiciones de sostenibilidad y de reproducción para las siguientes generaciones”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano