Yulimar Rojas regresó a la acción y peleará por el título mundial

Yulimar Rojas está de vuelta. Tras más de un año sin competir por una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, la atleta regresó a la acción y de una vez peleará por el título en salto triple en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La venezolana participó en la ronda clasificatoria del certamen, que se disputó este martes 16 de septiembre. En el primer intento tuvo una marca de 14.49 metros (la mejor en su lote) para superar sin problemas el mínimo de 14,35 que necesitaba para meterse en la instancia decisiva.

Ahora la caraqueña criada en el estado Anzoátegui centrará sus fuerzas en la gran final de la disciplina, que se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre. Allí buscará revalidar su condición de campeona mundial de salto triple y seguir agigantando su legado.

Larga ausencia

La lesión que sufrió Rojas en abril de 2024 la alejó de las competencias por casi un año y medio, por lo que no pudo defender su corona olímpica en París 2024.

Sin embargo, la venezolana si alcanzó a estar en el mencionado torneo que se celebra en la capital de Japón para intentar revalidar su cetro y sumar su octavo título en estas lides, incluyendo los logrados en campeonatos mundiales de pista cubierta.

Competencia

Durante la prolongada pausa de Rojas aparecieron otras figuras en los certámenes que ahora intentan quitarle el trono a la reina del salto triple.

Una de ellas es Thea Lafond, nativa de Dominica, que ganó la medalla de oro que no pudo defender la venezolana en los Juegos Olímpicos pasados. También está la cubana Leyanis Pérez, que ganó el título en el Campeonato Mundial de Atletismo de Pista Cubierta 2025.

Entre las dos mencionadas, que compitieron en un primer lote antes que Rojas, solo la cubana tuvo un mejor registro que la caraqueña en la etapa clasificatoria a la final del actual torneo (14,66 metros), por lo que la pelea por la corona estará reñida.

