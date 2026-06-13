Foro Penal: Venezuela registra 894 presos políticos excarcelados en lo que va de 2026

Un total de 894 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en lo que va de año, según el balance presentado este sábado por la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal.

La cifra consolidada responde al proceso iniciado tras el anuncio oficial del pasado 8 de enero, cuando las autoridades interinas locales prometieron la liberación de un "número importante" de personas en custodia del Estado. De acuerdo con la agencia EFE, aquel anuncio original fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez -hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez-, apenas cinco días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas de Estados Unidos durante una operación militar en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

Recientes liberaciones y perfiles de los excarceladosEl vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que un grupo de 25 presos políticos recibió la excarcelación en el transcurso de esta última semana.

Flujo de salida

El flujo de salidas concluyó el viernes con la liberación de las últimas 10 personas de este lote.

Entre las personas liberadas durante la jornada del viernes destacan siete mujeres, cinco de ellas permanecían bajo arresto desde el año pasado. El grupo incluye a una joven de 19 años y a una exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), quien había sido acusada de presunta falsificación de documentos de identidad para supuestos grupos terroristas.

También quedaron en libertad tres efectivos militares: kos uniformados Diosmer Rumbos, Jhon Jaimes y Kelvis Coronel abandonaron los recintos penitenciarios. Los tres oficiales se encontraban tras las rejas desde 2019, cumpliendo una condena previa de 30 años de prisión.

Todavía quedan centenares de detenidos por razones políticas. De acuerdo con Foro Penal, a pesar del volumen de excarcelaciones acumuladas en los últimos meses, la situación de reclusión política se mantiene activa en el país sudamericano.

Cifra

Hasta el corte del pasado martes, se computaban todavía a 389 personas bajo estatus de presos políticos. La organización de defensa de derechos humanos encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de la población restante en los calabozos, advirtiendo que la lista actual incluye a un adolescente y a 39 ciudadanos que poseen otra ciudadanía o doble nacionalidad.

Ante la permanencia de cientos de civiles y militares tras las rejas, el activismo de calle se mantiene en Caracas. Un grupo de familiares de los detenidos cumplió casi una semana de vigilia en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Venezuela.

Según medios nacionales, la protesta pacífica busca visibilizar los casos restantes y exigir que las excarcelaciones se extiendan a la totalidad de la lista. Esta presión social coincide con los compromisos fijados por la administración estadounidense.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó de forma pública que la política de su Gobierno se enfocaría firmemente en asegurar la liberación de todos los ciudadanos encarcelados por motivos políticos en el territorio venezolano.

Caracas / Redacción Web