Yulimar Rojas ganó medalla de bronce en el mundial de atletismo

La venezolana Yulimar Rojas ganó medalla de bronce en la final de salto triple femenino del Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Tokio, Japón.

14,76 metros fue la marca tope de la caraqueña criada en el estado Anzoátegui, en la ronda decisiva del certamen disputada este jueves 18 de septiembre. Fue un registro nada despreciable tomando en cuenta que es su regreso a un torneo luego de dos años, en parte por una grave lesión que sufrió en la pierna izquierda.

Thea Lafond (Dominica) le arrebató el segundo lugar a Rojas, pues en su último intento alcanzó los 14,89 m para quedarse con la presea de plata. La cubana Leyanis Pérez se subió a lo más alto del podio con un sólido 14,94 m.

Buen regreso

La última competición oficial que disputó Yulimar Rojas antes de este Campeonato Mundial 2025 fue la final de la Liga Diamante, que se realizó en septiembre de 2023 en Estados Unidos.

Una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, sufrida en abril de 2024, dejó a la venezolana sin la posibilidad de defender su corona olímpica en París 2024 y de hecho la alejó de las pistas hasta el pasado martes 16 de septiembre, en los clasificatorios de la justa mundialista.

Por esa razón la medalla de bronce alcanzada tiene mucho valor, pese a que Rojas venía de cuatro títulos consecutivos en estas lides y en total tiene siete coronas mundiales contando las tres que ganó en pista cubierta.

La atleta ficha del estado Anzoátegui ejecutó sus seis intentos en la final y dos de ellos fueron fallidos. En el resto no pudo superar los 14,76 metros que saltó en su primer chance, a la vez que la cubana Leyanis Pérez dejó la vara alta en su tercer salto con los 14,94m que le dieron el título.

