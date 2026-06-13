Con recursos comunales culminan pasarelas y embaulamiento del Chuare en Macarapana

La Comuna Agroturística Valle de Macarapana, con un proyecto aprobado durante la Consulta Popular Nacional 2025, logró culminar 45 metros lineales de pasarela, en total, cuatro pasarelas en La Rinconada de Macarapana.

Los trabajos se realizaron con el apoyo de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del municipio Bermúdez, el Poder Popular y brigadistas ambientalistas.

Las estructuras facilitan la conexión peatonal con seguridad y benefician a familias de La Rinconada (152), El Triunfo (48) y el sector La Gloria (65) del Consejo Comunal Dignidad Popular 27F, para un total de 265 familias.

Embaulamiento

Paralelamente, también con recursos de las consultas populares, se realiza parte del embaulamiento del río Chuare en San Andrés de Macarapana.

Se trata de un proyecto de la segunda Consulta Popular Nacional 2025, aprobado a la Comuna Agroturística Valle de Macarapana.

Con la obra de ingeniería se está brindando seguridad a más de 600 familias, que están en con consejos comunales y mitigando riesgos en época de lluvias.

Sucre/ Corresponsalía