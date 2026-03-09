Yukery integra un nuevo sabor a su portafolio de lata

A partir de ahora puedes disfrutar el Néctar de Pera de Yukery, donde y cuando sea, en la nueva presentación de lata de 335 ml, disponible en supermercados, farmacias y kioscos de toda Venezuela.



“Desde la marca estamos felices de compartir una noticia que nos encanta: seguimos ampliando nuestro portafolio para complacer cada gusto y necesidad de los consumidores. Por eso, le damos la bienvenida al sabor Pera en presentación de lata, ese toque dulce y refrescante que ya conoces, ahora en el formato ideal para acompañar tus mejores momentos.”, explicó la coordinadora de Marca Yukery, Arianna Llanos, en nota de prensa,

Cartera de productos

Yukery sigue ampliando su portafolio con el objetivo de ofrecer a los consumidores la naturalidad y la frescura de su jugo favorito, en una variedad de presentaciones: lata de 335 ml, botella de 1,5 L, 500 ml y 250 ml, y para los más pequeños Yuky-Pak de 250 ml.

Caracas / Redacción Web