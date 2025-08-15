Yordan Osorio: El último de varios fichajes de peso en la Liga Futve

El Deportivo La Guaira anunció la tarde del jueves 14 de agosto el fichaje del defensor central Yordan Osorio, que se convirtió en el último de varias contrataciones de peso para el Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve, al menos de momento.

Osorio lleva alrededor de 10 meses arrastrando problemas físicos en la espalda por los que incluso pasó por el quirófano. El barinés no juega un partido oficial desde el 10 de octubre de 2024 (con la selección nacional frente a Argentina), lo que de alguna forma facilitó su salida del Parma, club italiano en el que jugó por cinco temporadas entre primera y segunda división.

Con su llegada al equipo litoralense parece que el zaguero, que en óptimas condiciones es titular indiscutible en La Vinotinto, está en búsqueda de minutos que le permitan tener posibilidades de ser tomado en cuenta para la última doble fecha de eliminatorias mundialistas. Una situación similar a la del atacante Darwin Machís, que fichó por UCV FC tras un semestre para el olvido en el Real Valladolid de España.

Sube el nivel

La presencia tanto de Osorio como Machís le sube el nivel a una Liga Futve que en los últimos años se ha caracterizado más por la salida de jugadores a temprana edad que por contrataciones que puedan elevar la vara de la competitividad.

Pero no solo ellos estarán al menos en el segundo semestre de 2025 en el balompié nacional, si no que también llegaron recientemente otros futbolistas que sin lugar a dudas ayudan en esa misión de subir la exigencia y a la vez captar muchos más aficionados del fútbol en el país.

Por ejemplo Carabobo FC sumó dos piezas de mucha experiencia que en algún momento incluso vistieron la camiseta vinotinto, como es el caso de Yohandry Orozco y Yonathan del Valle, ambos miembros de la primera selección mundialista sub 20 que asistió a la Copa del Mundo Egipto 2009.

El Deportivo Táchira también se hizo con los servicios de un jugador de calibre para el fútbol venezolano como Luis "cariaco" González, que en los últimos años destacó en la liga colombiana con el Junior de Barranquilla. Además, está el rumor de que el atacante Adalberto Peñaranda también vestirá de aurinegro, aunque todavía no hay anuncio oficial al respecto.

Talento joven

Aunque no tiene el recorrido de ninguno de los futbolistas antes mencionados, la llegada del volante Carlos Faya al Deportivo La Guaira también es interesante, pues fue un mediocampista que destacó con la selección nacional sub 23 en el Preolímpico que se realizó en el país a principios de 2024.

El jugador de 23 años salió de las inferiores de Academia Puerto Cabello y pasó por un par de equipos de cuarta categoría en España antes de regresar al país, ahora con la tropa litoralense.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo