Yadier Molina continuará como mánager de Navegantes del Magallanes

Luego de haber obtenido el campeonato en la recién culminada temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), los Navegantes del Magallanes no pierden el tiempo y realizaron su primer movimiento de cara a la próxima zafra 2026-2027 con miras a la obtención del bicampeonato: la renovación de Yadier Molina como mánager.

Según Ángel Conde, jefe de prensa del Buque, Molina -quien se llevó el premio como dirigente del año en la campaña anterior- regresará como el timonel de la Nave por las próximas dos temporadas (2026-2027 y 2027-2028) con opción para una tercera, lo que significa que la organización filibustera desea darle continuidad al proyecto que culminó exitoso su travesía anterior.

“Primero que todo, debo darle las gracias a Dios por darnos vida. Para mí es importante el hecho de poder continuar en este proyecto, porque creo firmemente que podemos seguir ganando campeonatos en los próximos años, y yo quiero ser parte de esa historia”, fueron parte de las palabras del dirigente boricua. “Lo importante será estar juntos, como la temporada anterior, ir día a día como si fuera un juego siete, no podemos cambiar esa mentalidad. Si tenemos eso junto a la química ya mostrada, seremos exitosos”.

Asimismo, “El Marciano” ratificó que el equipo está más unido que nunca luego del título obtenido, no solo de parte de los peloteros, sino toda la gerencia y el grupo de trabajo en las oficinas, con quienes ya empezaron a trabajar para armar el mejor equipo posible de cara a la próxima contienda.

Asimismo, junto al ex receptor repetirá casi en su totalidad el staff técnico que estuvo a su lado durante la conquista del título 14 para los navieros. Roberto Espinoza ahora fungirá como Coach de Banca, Darwin Marrero repetirá como Coach de Pitcheo al igual que Kleininger Terán como instructor de bateo y Eliézer Alfonzo como asistente en dicha área; Endy Chávez en la inicial, Miguel Socolovich encargado del bullpen y Clemente Álvarez como instructor de catchers, mientras que los dos nuevos integrantes serán Stubby Clapp como Coach de Tercera Base y Víctor Ramos en el Control de Calidad.

“Sin duda fue una decisión sencilla el hecho de repetir a Yadi, no solo por sus características como dirigente sino por todo lo que aporta como persona, y creemos que eso también hizo esto más fácil”, expresó Federico Rojas Zabolotnyj, Gerente Deportivo del conjunto magallanero. “Nosotros veníamos trabajando en esto desde el round robin, no simplemente se basaba en los resultados finales sino de todo lo que había constituido tanto Yadier como todo el staff en lo que fue esa temporada anterior”.

En el caso de los dos nuevos integrantes de este staff, el canadiense Clapp forma parte del cuerpo técnico en Grandes Ligas como Coach de Primera Base de los Cardenales de San Luis, por cuarta temporada consecutiva, luego de ser dirigente de la sucursal Triple A de los pájaros rojos donde ganó un título en el 2018. También ha pasado por las organizaciones de Houston y Toronto y fue parte del staff de Canadá en el Clásico Mundial de 2013. Mientras que Ramos, boricua de 44 años de edad, se desempeña como instructor de pitcheo dentro de las sucursales de los Azulejos de Toronto.

Rojas también acotó que el hecho de no poder contar con dos grandes personas como Mario (Lissón) y Ramón (Borrego) no es algo fácil de suplir, pero que evidentemente en la organización están muy contentos por todo el trabajo que realizaron.

“Fundamental la ratificación de Yadier Molina al frente del cuerpo técnico”, comentó por su parte el presidente del equipo, Héctor Arias. “Todo proyecto requiere continuidad y liderazgo, y Yadier reúne las condiciones ideales para dirigir en nuestro béisbol: buen estratega y gran motivador, aparte de tener una identidad superlativa con el equipo”.

Arias, además, recalcó el hecho de llevar al Magallanes a la obtención de un título histórico, considerado como una hazaña no sólo del béisbol, sino del deporte venezolano en general, y que para seguir por esa senda le acompañará un conocido y calificado staff de técnicos, quienes serán soporte indispensable para el éxito del proyecto.

