Yadier Molina, actual mánager de Magallanes, será inmortalizado por San Luis en la MLB

Recientemente se hizo un anuncio, dentro del seno de las Grandes Ligas (MLB), que significa un nuevo reconocimiento y un gran honor para el actual manager de Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Yadier Molina, pues los Cardenales de San Luis informaron que el boricua ha sido elegido para su Salón de la Fama gracias a la votación de los aficionados.

Molina ha sido electo como parte de la Clase 2026 de inmortales pájaros rojos, junto a nada más y nada menos que su compañero Albert Pujols, junto a quien le dio tantas alegrías a la ciudad de San Luis, además del zurdo Bill Sherdel quien pitchó durante 14 temporadas con el equipo a inicios del siglo 20. La inducción y el acto oficial se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre, informó Ángel Conde, jefe de prensa de La Nave Turca.

Dicho anuncio se hizo durante la práctica de bateo previo al compromiso ante los Dodgers de Los Ángeles en el Busch Stadium, cuando develaron una gran pancarta situada entre el jardín central y el izquierdo, que confirmaba lo que para muchos ya era un secreto a voces.

Emoción de Molina

“Es increíble, me siento bendecido. Es un gran honor ser parte del Salón de la Fama de este equipo y me siento muy feliz por eso, es un sueño hecho realidad” , expresó Molina en plena transmisión de TV a la cadena oficial del equipo.

“Hacerlo acá en casa, en este equipo, con esta gran organización, con esta ciudad y estos fanáticos, es un gran sentimiento”.

El exreceptor, que ahora funge como Asistente Especial al Presidente de Operaciones de Béisbol de la organización cardenalera, jugó 19 temporadas con el equipo entre 2004 y 2022, se tituló en dos Series Mundiales, fue a 10 Juegos de Estrellas y ganó nueve guantes de oro para ser recordado como uno de los más grandes defensores de la posición número dos en la historia del juego.

Significado del reconocimiento

En este sentido, significa un gran reconocimiento en la carrera del puertoriqueño, pues se une a poco más de 60 nombres que han recibido dicho honor entre los cuales destacan figuras como Ozzie Smith, Bob Gibson, Stan Musial, Orlando Cepeda, Dennis Eckersley, Tonny La Russa, Scott Rolen, Larry Walker, Carlos Beltrán y Edgar Rentería.

"Desde los Navegantes del Magallanes queremos extender nuestra felicitación y alegría para con Yadier y toda su familia por este enorme reconocimiento, y nos unimos a la celebración", indicó Magallanes en su portal web.

Valencia / Redacción Web