Voz Comunitaria | Vecinos piden recuperación de la calle Miranda del Barrio Universitario

Habitantes del sector Barrio Universitario, en Barcelona, piden a las autoridades competentes la recuperación de la calle Miranda de dicha comunidad, pues se encuentra en mal estado.

Según comentaron, hay un tramo que lleva años sin estar en condiciones adecuadas debido a que en varias oportunidades se ha roto una tubería que pasa por allí. Vecinos indicaron que la última reparación fue hace un par de meses, aproximadamente, y desde entonces fue que se habilitó otra vez el paso de carros.

Los lugareños agregaron que la calle Miranda no es la única que necesita asfaltado. Mencionaron la calle Freites como ejemplo de las que también necesitan "que le metan la mano", ya que lleva mucho tiempo en pésimas condiciones, sobre todo en la parte que conecta con la avenida Argimiro Gabaldón (antigua Vía Alterna).

Incomodidad

La situación de la calle Miranda, en la intersección con la calle Sucre, genera incomodidad principalmente a los que viven cerca. Es el caso de Miguel Ortíz, quien detalló que la tubería que suele averiarse es de aguas blancas, aunque cerca también está una de aguas servidas.

"En los últimos dos o tres años se ha presentado la situación de que el tubo cada cierto tiempo comienza a tener filtraciones. Vienen cuadrillas de Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) y lo reparan, pero a los meses vuelve a lo mismo", explicó el señor.

A su juicio, la ausencia de una corrección profunda al problema que ocasionalmente aparece es la principal razón por la que la calle Miranda no ha sido tomada en cuenta para asfaltado. "No tiene sentido reparar con el riesgo de que en cualquier momento se tenga que romper otra vez".

Manuel Cárdenas, quien también reside en el Barrio Universitario, habló en nombre de los que constantemente tienen que circular por la calle Freites. El individuo afirmó que nunca ha visto al menos intención gubernamental de asfaltarla, pese a que tiene múltiples baches.

Filtraciones

Elena de Ortíz expuso una situación que a ella le preocupa, y es que tanto en su vivienda como en la de otros vecinos hay filtraciones que no saben de dónde vienen.

"Para acá ha venido gente de Protección Civil, pero no nos dan una explicación exacta de lo que puede estar causando la filtración ni posibles soluciones. No sabemos si esto puede estar afectando las bases de las casas, pues, al estar en una subida, puede terminar en daños graves a los que están más abajo", cerró.

Barcelona / Javier A. Guaipo